مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بالطريق السياحى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية أعلى الطريق السياحى، وتم نقل المتوفى والمصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق السياحى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم ميكروباص ودراجة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى.



ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.