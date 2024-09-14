مسيرات بالجمال وسباق بالخيل فى احتفالات المولد النبوى بالأقصر.. فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع أجواء احتفالات أهالي قري ونجوع محافظة الأقصر، عبر مسيرات بالجمال وسباقات الخيول بحضور ومشاركة المئات من الأهالى في الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف.



وفي الليلة الختامية للمولد النبوى بالأقصر، تقوم كل قرية بالاحتفال على طريقتها الخاصة وتقديم الأكلات الشعبية التراثية للضيوف احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تخرج المسيرات في تلك القري والنجوع بجانب عمل أكلات الكمونية والملوخية والعدس والحمص وغيرها من الأكلات الشهيرة بكل بلدة.



ومع قدوم شهر ربيع الأول إنطلق أهالى قرية منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، فى الاحتفال بليالي المولد النبوي الشريف بحضور ومشاركة المئات من أبناء الأقصر وباقى المحافظات، حيث يتم تنظيم حلقات التحطيب وسباقات مرماح الخيول بمشاركة نجوم الخيالة من عائلات قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد.



ويتم تنظيم سباقات الخيول والمرماح وصينية الخيول في قلب الساحة التي أكبر مضمار لسباقات الخيول، حيث يقوم الخيالة بتنفيذ العروض أمام الجمهور، والذين يحضرون بخيولهم من كل محافظات الصعيد والوجه البحرى، وبجانب مرماح الخيول في ساحة منشاة العمارى، يتجمع عدد كبير من الشباب والكبار في حلقات دائرية ويبدأ تقديم العزف بالناي والربابة والطبلة لتنظيم حلقات التحطيب، والتي يتبارى فيها ملوك ونجوم اللعبة لتقديم حركات مميزة وعروض بالعصاية لإدخال السعادة بين الجمهور.



مسيرات-بالجمال-وسباق-بالخيل-في-احتفالات-الليلة-الختامية-للمولد-النبوى-بالأقصر



جانب-من-الاحتفالات



مسيرات-بالجمال-وسباق-بالخيل-في-احتفالات-المولد-النبوى



مسيرات-بالجمال-وسباق-بالخيل-في-احتفالات-المولد-النبوى-بالأقصر



مسيرات-بالجمال-وسباق-بالخيل-في-احتفالات-المولد-النبوى-فى-الأقصر



