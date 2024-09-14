مسئول فلسطينى يحذر من مخطط إسرائيلى لتنفيذ عمليات تطهير عرقى فى شمال غزة

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حذر رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، من مخطط إسرائيلى يستهدف تنفيذ عمليات تطهير عرقى وإبادة جماعية فى شمال قطاع غزة، بهدف إخلاء وتهجير السكان المتبقين هناك.



وقال فتوح - فى بيان صادر اليوم /السبت/ نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن سياسة ارتكاب المجازر وعمليات التهجير القسرى وطرد السكان الأصليين تأتى ضمن مشروع استعمارى قديم يستمر منذ 76 عاما، إذ تتعمد حكومة الاحتلال تصعيد العدوان واستغلال ضعف مواقف المجتمع الدولى لفرض سياسات التهجير والتطهير العرقى .

وحمّل فتوح، الإدارة الأمريكية مسؤولية دعمها الرئيسى للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن هذا الدعم شراكة فى الجرائم ويشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه دون أى رادع .



ودعا المجتمع الدولى إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وفتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب التى تُرتكب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة، وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.