محافظ المنيا: فتح باب ترخيص 160 سيارة ميكروباص سرفيس في بنى مزار وأبو قرقاص

المنيا - حسن عبد الغفار

في إطار استجابته لمطالب أهالي مركزى بنى مزار و أبوقرقاص، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن فتح باب التقدم لترخيص سيارات الأجرة "ميكروباص" 14 راكبًا للعمل على خطوط سير محددة ، اعتبارًا من بعد غد الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، ولمدة 15 يومًا، وأوضح المحافظ أن القرار يأتى لربط الامتدادات العمرانية الجديدة بمدينتي بنى مزار و أبوقرقاص و زيادة أعداد سيارات الأجرة لسد العجز وخاصة مع بداية العام الدراسى الجديد من خلال خطوط سير ابوقرقاص / مدينة المنيا ، ابوقرقاص/ المنيا الجديدة ، بنى مزار/ مدينة المنيا ، بنى مزار/ المنيا الجديدة ، ابوقرقاص/ ملوى ، على أن تقدم الطلبات في المراكز التكنولوجية، وفقًا للشروط والمستندات المطلوبة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتسهيل حركة النقل بين المدن وداخلها، وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين .

وتم تحديد خطوط السير المسموح بها وفقًا للتالي:

- 15 سيارة ميكروباص على خط

بني مزار/المنيا الجديدة

- 25 سيارة ميكروباص على خط

بني مزار/مدينة المنيا

- 20 سيارة ميكروباص على خط أبوقرقاص/مدينة المنيا

- 10 سيارات ميكروباص على خط أبوقرقاص/المنيا الجديدة

- 10 سيارات ميكروباص على خط أبوقرقاص/ملوي

كما أعلن المحافظ عن فتح باب التقدم لترخيص سيارات "سرفيس" ميكروباص 14 راكبًا للعمل داخل المدن، بدءًا من بعد غد الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري، ولمدة 15 يومًا، على أن تُقدم الطلبات بالمراكز التكنولوجية وفقًا للشروط المطلوبة، وخطوط سير محددة حيث تم تخصيص:

- 50 سيارة للعمل داخل مدينة بني مزار

- 30 سيارة للعمل داخل مدينة أبوقرقاص

وتضمن قرار المحافظ الشروط التالية للحصول على الترخيص:

- أن تكون السيارة الميكروباص والسرفيس 14 راكباً تعمل بالوقود المزدوج بالغاز الطبيعي موديل 2022 وما بعدها .

- وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

- وألا يقل سنه عند فتح باب التقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 60عاماً اعتباراً من صدور القرار.

- وأن يكون المتقدم مقيماً بنطاق الوحدة المحلية للمركز والمدينة طبقاً لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وذلك لمدة عام علي الأقل سابق علي تاريخ هذا القرار.

- أن يلتزم المستفيد بإنهاء إجراءات الترخيص لسيارة الأجرة التي وقع عليها الاختيار في موعد أقصاه شهرين تبدأ من تاريخ إخطاره بوقوع الاختيار عليه.

- وأن تتولى إدارة مرور المنيا تنفيذ إجراءات الترخيص لتلك السيارات وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة لذلك.

