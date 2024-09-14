ضبط 353 ألف لتر سولار و214 ألف أخرى بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن الأجهزة الرقابية واصلت ضرباتها المتلاحقة لتحقيق الانضباط في الأسواق والتصدى لكافة أنواع للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار أبو النصر، إلى ضبط محطات وقود بمركزي القوصية ومنفلوط قامتا بتجميع والتصرف في كميات من السولار والبنزين تبلغ 353 ألف و388 لتر سولار و152 ألف و500 لتر بنزين "80" و63 ألف و500 لتر بنزين "92" وذلك خلال عدة حملات مفاجئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة علي تداول المنتجات البترولية تم التنسيق بين الإدارة العامة لمباحث التموين المركزية بالقاهرة وأسيوط واللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول لشن حمله مكبرة علي نطاق مراكز وقري المحافظة برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية لرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة ومشاركة عبدالناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة بحضور المقدم إبراهيم سعيد، والمقدم وائل الكاشف وبالتعاون مع مباحث التموين بأسيوط بقيادة المقدم أحمد علي مدير الإدارة والرائد أحمد عبدالكريم وكيل الإدارة حيث تم ضبط محطة وقود بقرية بعزبة انطون بقرية بني هلال بمركز القوصية بتجميع 21 ألف و767 لتر سولار وتم تحرير محضر رقم 30770 جنح القوصية لسنة 2024، كما تم ضبط محطة بعزبة كاروت بقرية مير بالقوصية تصرف في 152 ألف و500 لتر بنزين "80" وتصرف في 63 ألف و500 لتر بنزين "92" وتصرف في 352 ألف لتر سولار فضلاً عن سرقة لتر في الصفيحة وتم تحرير محضر رقم 30769 جنح القوصية لسنة 2024 كما تم ضبط محطة وقود بمنفلوط تصرف في كمية 4068 لتر سولار وتم تحرير محضر رقم 21951 جنح منفلوط لسنة 2024 بالإضافة إلى ضبط محطة أخرى بمنفلوط تصرف في كمية 2553 لتر سولار وتم تحرير محضر 21950 جنح منفلوط لسنة 2024 وتم التحفظ على الكميات تحت تصرف النيابة.

