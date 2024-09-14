ضبط المتهم بقتل زوج ابنة عمه لخلافات بينهما على تجارة الخردة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، القبض على المتهم بقتل زوج إبنة عمه لخلافات مالية بينهما على تجارة الخردة، بنطاق مركز الحسينية محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "محمد ج ت" 43 عاما فران مقيم أبوكبير ،جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، قيام "ح م ع ع" 36 عاما بائع خردة، نجل عم زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه،إثر خلافات بينهما على تجارة الخردة، وقام بالتعدى عليه محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتقديمه للنيابة العامة لمحاكمته.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت بمعرفة عمرو خليل، وكيل النائب العام بنيابة الحسينية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.