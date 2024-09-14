صحة كفر الشيخ: بدء حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة لمدة أسبوعين

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن بدء حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة، والتي تهدف إلى التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة والفئات المستهدفة، وتلبية الاحتياجات غير الملباه بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لمدة أسبوعين، وستُنفذ على مرحلتين، الاسبوع الاول، من 14 إلى 19 سبتمبر بالإدارات الصحية، قلين، سيدي غازي، مطوبس، دسوق، بلطيم.

وأضاف أبو السعد، والأسبوع الثاني من 22 إلى 26 سبتمبر بإدارات يبلا، كفر الشيخ، الحامول، سيدي سالم، فوه، الرياض، كما سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة في عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الثابتة. العيادات المتنقلة التي ستجوب جميع القرى المحرومة من الخدمة، يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية وتحت شعار "مشوار الألف يوم الذهبية يبدأ بخطوة"، وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.