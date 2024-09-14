تطوير مهارات لاعبي التايكوندو في رسالة ماجستير جديدة بجامعة بنها

منحت كلية التربية الرياضية جامعة بنها درجة الماجستير للباحث عمرو محمد محمود صابر بعد اجتيازه مناقشة رسالته عن فاعلية استخدام الإدراكات الحس حركية على بعض المهارات المركبة لدى بعض لاعبي التايكوندو.

وتناول البحث تطوير بعض مهارات رياضة التايكوندو لدى اللاعبين الناشئين من سن 12 إلى 14 عاما، من خلال استخدام تدريبات الإدراكات الحس حركية، وقد نالت الرسالة استحسان لجنة المناقشة، برئاسة الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية التربية الرياضية جامعة بنها، وعضوية الدكتورة جيهان يوسف أحمد الصاوي أستاذ التايكوندو بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، وعضوية الدكتور أحمد يوسف عبد الرحمن أستاذ تدريب رياضة الكاراتيه بكلية التربية الرياضية جامعة بنها.

وأشرف على الرسالة الدكتور أحمد يوسف عبد الرحمن أستاذ تدريب رياضة الكاراتيه بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، والدكتور أحمد مصطفى متولي المدرس بقسم نظريات رياضات المنازلات بكلية التربية الرياضية جامعة بنها.



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (1)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (2)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (3)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (4)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (5)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (6)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (7)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (8)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (9)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (10)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (11)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (12)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (13)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (14)



تطوير مهارات لاعبي التايكوندو (15)