اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة فى القاهرة 15 يوما

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:00 م
تجديد حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة فى القاهرة 15 يوما أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم سرق سيدة بأسلوب الخطف، وتسبب في إصابتها بسحجات في أماكن متفرقة بجسدها، حيث تبين أنه حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.







قسم شرطة السيدة زينب

أمن القاهرة

سرقة هاتف

عقوبة السرقة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة