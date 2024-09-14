تجديد حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة فى القاهرة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم سرق سيدة بأسلوب الخطف، وتسبب في إصابتها بسحجات في أماكن متفرقة بجسدها، حيث تبين أنه حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.