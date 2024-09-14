الملك عبدالله الثانى: الأردن اليوم قادر على المضى للأمام رغم كل التحديات

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم/السبت/ أن الأردن اليوم أقوى وأثبت قدرته على المضي للأمام بثقة ونجاح، رغم كل التحديات.



وقال العاهل الأردني - خلال اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية ى ية - إن ى ات النيابية نقطة انطلاق التطبيق العملي لمسار التحديث السياسي الذي يمضي فيه الأردن بكل ثبات، مشددا على أن نجاح هذه الخطوة مسؤولية جماعية.. مشددا على ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع، وأن يكون أمن الأردن واستقراره وازدهاره أولوية الجميع.



وأشار إلى أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية، وأن تعمل بعيدا عن أية مصالح أخرى، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع يدا واحدة بصدق وأمانة وإخلاص لمصلحة الوطن وشعبه.



وثمن العاهل الأردنى جهود الهيئة المستقلة للانتخاب ومرتبات الأمن العام، وجميع الكوادر الحكومية، التي ساهمت في إنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بى ات النيابية.



حضر الاجتماع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، مدير مكتب الملك جعفر حسان، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.