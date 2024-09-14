الكويت ترحب ببيان مدريد المشترك بضروة تنفيذ حل الدولتين

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك بشأن تنفيذ حل الدولتين للقضية الفلسطينية، والذي عقد في العاصمة الإسبانية "مدريد"، بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي .

وأشادت الخارجية الكويتية، في بيان لها بجهود الوساطة الجارية من قبل مصر ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن، وكذلك بجهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإيقاف العدوان المستمر لقوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني .

وأعربت الكويت عن أملها في نجاح كافة المساعي الرامية إلى التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وحثت على ضرورة دعم جهود دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.