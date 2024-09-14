اليوم السابع
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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية

السبت، 14 سبتمبر 2024 07:58 م
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية نتنياهو
وكالات

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أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية، وأضافت مصادر مقربة من نتنياهو أنه لم يتم تحديد موعد لعملية عسكرية ضد حزب الله لكن ذلك قد يحدث خلال أسابيع أو حتى أشهر.

 

 







نتنياهو

لبنان

حزب الله

غزة

حرب غزة




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