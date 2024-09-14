القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية

وكالات

أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية، وأضافت مصادر مقربة من نتنياهو أنه لم يتم تحديد موعد لعملية عسكرية ضد حزب الله لكن ذلك قد يحدث خلال أسابيع أو حتى أشهر.