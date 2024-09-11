مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتجميد مشاركة إسرائيل باجتماعات الأمم المتحدة

بيشوى رمزى

قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، إن الجريمة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة لما يقرب من عام كامل بالتزامن مع انتهاكات منظمة لمدن الضفة الغربية، في ضوء إرهاب منظم من قبل المستوطنين، فيما يمكن وصفه بجريمة الابادة الجماعية التي تهدف إلى القتل والتهجير والتدمير.

وأضاف العكلوك، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع سفراء دول أمريكا اللاتينية، أن مواقف دول امريكا اللاتينية في دعم فلسطين مشيدا بمواقفهم الداعمة لحقوق الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية، بالإضافة إلى اعتراف 4 دول مؤخرا بالدولة الفلسطينية.

ودعا العكلوك جمهورية بنما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لتكتمل سلسلة اعتراف دول المنطقة بها، باعتبارها الدولة الوحيدة التي مازالت لم تتخذ تلك الخطوة المحورية، مطالبا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وثمن قيام بعض دول أمريكا اللاتينية بمنع تصدير بعض المواد إلى الاحتلال وكذلك دعمهم في كافة المحافل لصالح القرارات الداعمة لفلسطين.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التضامن بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، معتبرا ان الاجتماع المنعقد بالجامعة العربية يمثل قوة دافعة للعلاقات بين الجانبين.

وأكد على ضرورة تجميد مشاركة إسرائيل في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، في ضوء ما يرتكب من انتهاكات مستندا إلى الخطوة نفسها التي اتخذت ضد جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري وهو ما ينطبق على النظام الحاكم في إسرائيل