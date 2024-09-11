مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله بالضفة الغربية

كتب أحمد جمعة

أعلنت وسائل إعلام اسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس على حاجز بيت إيل قرب رام الله بالضفة الغربية.

في سياق آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل مدينة طوباس، وتواصل حصار مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأعاقت قوات الاحتلال عمل طواقم الهلال الأحمر واخضعت سيارات الإسعاف عند مدخل المستشفى الحكومي للتفتيش، قبل السماح لها بالدخول إليها.

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، الليلة الماضية، مدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال فيها، كما اقتحمت بلدة طمون جنوب شرق المدينة، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين.

وفجرا، قصفت قوات الاحتلال، مجموعة من الفلسطينيين ، قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وهم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عاما)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عاما)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عاما)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عاما)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عاما).

ومنذ الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة محافظات طولكرم وجنين وطوباس، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 47 مواطنا، بينهم 21 من جنين، و9 من طولكرم، و13 من طوباس، و3 من الخليل، وشهيدة من نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 699 بينهم 159 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.