محافظ أسيوط يشهد تسليم قافلة المقاعد المدرسية الجديدة لمديرية التربية والتعليم

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تسليم قافلة المقاعد المدرسية الجديدة لمديرية التربية والتعليم وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، ورافقه خلالها المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط، ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وحسن منصور مدير مدرسة ناصر الإعدادية بنين بأسيوط، وأحمد ثابت رئيس حي شرق.

وحرص محافظ أسيوط ،على متابعة تسليم عدد من المقاعد المدرسية الجديدة لمدرسة ناصر الإعدادية على أن يتم تسليم باقي المقاعد والتي تتضمن عدد 3150 مقعد لمديرية التربية والتعليم تمهيداً لتوزيعها على 42 مدرسة تابعة للإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء موجهاً بضرورة توزيع المقاعد على المدارس الأكثر احتياجاً وفرشها وتوزيعها على مساحات الفصول لتحقيق أكبر قدر من الإتاحة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

و تفقد المحافظ، مدرسة ناصر الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، وقاعة تدريب غرف المجال الصناعي، ومعمل العلوم، ومعمل الحاسب الآلي والملعب واستمع إلى شرح لما تحتوي عليه المكتبة من مراجع وكتب متنوعة يستفيد منه الطلاب كما شاهد عرض تسجيلي عن إنجازات الطلاب الموهوبين في مجالات متنوعة خلال العام الدراسي الماضي، وتابع توزيع المقاعد الجديدة بالفصول الدراسية بالمدرسة واستمع إلى شرح من مدير المدرسة لأعمال الصيانة والتجميل التي تمت استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ أسيوط ،على سرعة الإنتهاء من رفع كفاءة المدارس على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بحيث يتم نهو أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس ورفع كفاءة الإضاءة والإنارة بها وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وتغطية وعزل أي أسلاك أو كابلات كهربائية فضلاً عن التأكيد على سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمعلمين والعاملين بها وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد والانتهاء من أعمال الطلاء والنظافة لتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة وجاذبة وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لرؤية مصر 2023