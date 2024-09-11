محافظ أسيوط يستقبل وفد جمعية المستثمرين لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمار

أسيوط - هيثم البدرى

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة وفداً من جمعية المستثمرين بأسيوط بقيادة المحاسب محمد حمدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسيوط، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم الاستثمار بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة، حيث ضم الوفد كل من علي حمزة عبد الكريم نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو الاتحاد العام للاستثمار، ونصر شوقي أمين الصندوق، وباسم فكري سيف وأشرف شعبان، وعبد العزيز عثمان، ومحمد حمزة.

وتناول اللقاء استعراض جهود جمعية المستثمرين ودورها في دعم الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة فضلاً عن مناقشة سبل التعاون في قطاع الاستثمار ودعم المستثمرين والمصانع وتذليل العقبات في دفع عجلة الاستثمار وتقديم الدعم وتوفير الخدمات للمناطق الصناعية.

وقدم أعضاء الجمعية التهنئة لمحافظ أسيوط بالمنصب متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله مشيداً بدور المحافظ الفعال ونشاطه الملحوظ ومتابعته للقطاعات المختلفة منذ توليه لمهام منصبه وهو ما ينعكس ايجابياً على رضاء المواطن الأسيوطي على أرض الواقع مبدياً استعداداتهم وترحيبهم بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والجمعية والمستثمرين بمحافظة أسيوط.

ومن جانبه، رحب اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بوفد جمعية المستثمرين بأسيوط وزيارتهم وتهنئته الطيبة لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لاستكمال عمليات البناء والتطوير التي تشهدها الدولة خلال الآونة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الاستثمار وتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم وفقاً للإمكانات المتاحة وهو ما ينعكس ايجابياً على مناخ استثماري جذاب ومنح فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين للعمل.