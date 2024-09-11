محافظ أسيوط يتفقد مستشفى حميات الشامية بساحل سليم لمتابعة انتظام الخدمة

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته المفاجئة على المستشفيات والمنشآت الصحية للاطمئنان على الوضع الصحي والتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث تفقد مستشفى حميات الشامية بمركز ساحل سليم في الرابعة فجراً لمتابعة مدى انتظام سير الأعمال، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض على مدار ال 24 ساعة.

وأشار محافظ أسيوط ،إلى مدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية يلبي كافة احتياجات المواطنين، رافقه خلال الجولة اللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لمشروع الثروة الحيوانية ،وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الاعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ،ويسري عمران مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط عدد من أقسام المستشفى ومنها الاستقبال وبنك الدم والصيدلية ومعمل الكيمياء والعمليات الصغرى والعمليات الكبرى والأقسام الداخلية واطمأن على صحة المرضى كما تفقد وحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 14 حضانة وغرفة تسجيل الأشعة والصيدلية واطمئن على توافر كافة الأدوية مؤكداً استمرار تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى المحافظة.

وأكد المحافظ ،أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير إنتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، لافتاً إلى تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين