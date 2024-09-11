محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير محطات الثروة الحيوانية ببنى مر وأبنوب الحمام

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطويرالجارية بمحطات الثروة الحيوانية، والجهود المبذولة لرفع كفاءة محطتى بنى مر بالفتح وأبنوب الحمام واستغلال إمكانياتها المتاحة لتنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وزيادة إنتاجيتها، ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسى، والمتحدث الرسمى للمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة الثروة الحيوانية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح لمتابعة أعمال التطوير والصيانة التي تمت لعنابر الجاموس ومظلات التربية واطمأن على حالة القطيع ووجه بالاهتمام بتغذيته وتوفير كل الرعاية البيطرية له كما وجه بنقل مفارم المخلفات الزراعية غير المستغلة بالمحطة إلى عرب العوامر لاستغلالها في فرم المخلفات الزراعية التي سيتم جمعها من المزارعين وتدويرها لانتاج أسمدة سيلاج.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد محطة فريزان أبنوب الحمام وتابع أعمال تهيئة بعض الأماكن لبناء عنابر جديدة للمواشي ووجه بتقليم الأشجار وصيانة حنفيات الحريق والاستمرار في تقديم الأعلاف للقطعان صباحاً ومساء وتوفير الرعاية البيطرية للمواشي التي على وشك الولادة واستغلال الأخشاب المتواجدة في المحطة وإعادة تدويرها من خلال طلاب التعليم الفني.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أعمال التطوير بمحطات الثروة الحيوانية تسير بخطى ثابتة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة إنتاجيتها، مضيفاً أن إشراك طلاب التعليم الفني والخريجين في أعمال التطوير بالمزارع يعد نموذجاً فريداً، مؤكداً أهمية إعطاء الفرصة لشباب مصر الواعد على تحقيق ذاته من خلال مشاركة الأجهزة التنفيذية في العمل على أرض الواقع، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وتقديم الدعم الكامل لتنمية مشروعات المحافظة وعلى رأسها مشروع الثروة الحيوانية وتطويرها، وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية هذا القطاع الحيوي وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والألبان بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه.