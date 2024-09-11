غدًا.. تجديد حبس سعد الصغير لاتهامه بحيازة زيت المارجوانا المخدر

كتب: محمد أبو ضيف

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة غدًا الخميس جلسة تجديد حبس المطرب الشعبي سعد الصغير، لاتهامه بحيازة زيت المارجوانا المخدر أثناء قدومه من إحدى الدول إلى مطار القاهرة.

وظهر المطرب الشعبى سعد الصغير، لأول مرة عقب إلقاء القبض عليه أمس بـ تهمة حيازة زيت المارجوانا المخدر أثناء قدومه من إحدى الدول إلى مطار القاهرة، أمام مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل المخدرات له، وهو يرتدى كاب وكمامة حتى لا تتمكن عدسات الكاميرات من التقاطه.

واصطحبت القوة الأمنية المرافقة لـ سعد الصغير إلى مقر معمل التحاليل بمصلحة الطب الشرعى، حيث تم سحب منه عينة دم منه لتحليلها.

وأمرت النيابة العامة بالنزهة مساء أمس بـ حبس المتهم سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتضمن قرار النيابة العامة عرض المتهم سعد الصغير على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه.

كانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج، وبحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.