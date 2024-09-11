ضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (جنوب سيناء - دمياط - البحر الأحمر - الجيزة - أسوان - شمال سيناء) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو زنيمة)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- 10 كيلو من مخدر البانجو - 3 كيلو من مخدر الهيروين - بندقية آلية- طبنجة - عدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزتهما (25 كيلو من مخدر البانجو - بندقية خرطوش- فرد محلى)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.