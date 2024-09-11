اليوم السابع
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الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:15 م
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ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:11 ص
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة عملات اجنبيه - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







قطاع الأمن العام

مكافحة جرائم الأموال العامة

الاتجار فى العملات الأجنبية

تجارة العملة




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