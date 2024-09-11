ضبط المتهمين بترويج المخدرات عبر الفيس بوك

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما كمية من المنشطات مجهولة المصدر بقصد الإتجار.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع المنشطات مجهولة المصدر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (فنى صيانة – عاطل " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (523 عبوة منشط "مجهول المصدر")، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.