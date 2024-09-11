اليوم السابع
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ضبط المتهمين بترويج المخدرات عبر الفيس بوك

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 11:10 ص
ضبط المتهمين بترويج المخدرات عبر الفيس بوك منشطات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما كمية من المنشطات مجهولة المصدر بقصد الإتجار.

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع المنشطات مجهولة المصدر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (فنى صيانة – عاطل " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (523 عبوة منشط "مجهول المصدر")، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







المنشطات مجهولة المصدر

المنشطات

القاهرة

جريمة القاهرة




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