اليمن يدعو دول أمريكا اللاتينية لدعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة

بيشوى رمزى

قال مندوب اليمن السفير رياض العكبري لجامعة الدول العربية إن وجود سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي داخل جامعة الدول العربية يعكس التعاون المتواصل، خاصة أن الاجتماع يأتي في توقيت حساس مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وسفراء دول أمريكا اللاتينية، إلى تقديم الدعم لفلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة بالامم المتحدة خلال الاجتماعات المرتقبة بنيويورك.

وأشاد بمواقف دول أمريكا اللآتينية الداعمة لقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة وقف القتال الراهن والذي أسفر عن قتل وجرح وتهجير وتشريد ألاف الفلسطينيين

ودعا الدول التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين حتى الان باتخاذ الخطوة التي تمثل محور الشرعية الدولية بالإضافة إلى كونها بمثابة انتصارا للقانون الدولي وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.



