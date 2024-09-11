الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنيا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام حداد "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (6 فرد محلى - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.