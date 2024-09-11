الإعلام الأمنى العراقى: حركة الطيران طبيعية بمطار بغداد الدولى

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس خلية الإعلام الأمنى العراقى اللواء الطيار تحسين الخفاجى، ان حركة الطيران طبيعية بمطار بغداد الدولى ولم تتوقف لجميع الرحلات.

وقال الخفاجي في تصريح اليوم الاربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا)،إنه سمع صوت انفجار داخل مطار بغداد الدولي في الجزء الذي يشغله مستشارو التحالف الدولي ولم يتسن للقوات الأمنية العراقية معرفة حقيقة ونوع الانفجار واسبابه ولم تتبناه اي جهة ".

وأضاف: أن القطاعات الأمنية والاستخبارية تعمل لمعرفة حيثيات الموضوع وستعرض الحقائق حال اكتمال الصورة.