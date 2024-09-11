إزالة 25 حالة تعدٍ بمساحة 11855م2 ضمن الموجة الـ23 فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأيضاً التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، والإزالة للحالات المتقاعسة من الذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23.

وفى هذا الإطار تمت إزالة 25 حالة تعدٍ بمساحة 11 ألفا و855 م2 بنطاق مركزى كوم أمبو وأسوان، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، 5 حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2405 م2 بنطاق قرية العدوة التابعة لمجلس قروى إقليت ، ووسط مشاركة للأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية بمتابعة من أحمد عبد النبى نائب رئيس المدينة.

وفى السياق استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، تنظيم الحملات لإزالة حالات التعدى وذلك بإجمالى 20 حالة بمساحة 9450 م2 وذلك بنطاق قروى أبو الريش، وفى ظل مشاركة من الأجهزة الأمنية، ونائب رئيس المدينة محمود بهاء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات لرفع مخلفات الإزالة أولاً بأول.



إزالات



تعديات



جانب من حملات إزالة التعديات