أمريكا وبريطانيا تشددان على ضرورة إنهاء حرب غزة

واشنطن ـ لندن (أ ش أ)

شددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة يضمن عودة الرهائن المحتجزين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنهاء الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور بريطانيا حاليا، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن.

وخلال اللقاء، شدد بلينكن وستارمر على الأهمية الجوهرية للعلاقة الخاصة بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا.

وناقش الطرفان أهمية الاستمرار في دعم أوكرانيا والجهود المستمرة لمواجهة الحرب التي يشنها الكرملين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى لندن قبل أيام من زيارة مقررة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الجمعة المقبل إلى البيت الأبيض.