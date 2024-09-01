‏محافظ كفر الشيخ يستمع لمطالب أهالى مدينة الرياض ويكلف بتحسين الخدمات

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏قام اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بزيارة ميدانية لمركز ومدينة الرياض، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق العامة المقدمة للأهالي، كما حرص على الاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، لافتًا أن التواصل معهم أهم أولوياته، كما عبر الأهالي عن سعادتهم باستماع محافظ كفر الشيخ لمطالبهم والتواصل معهم وحل مشاكلهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومي، مشيرًا إلى أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز محاور التنمية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي شخص يتسبب في إعاقة خطة عمل المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعد محافظة كفر الشيخ، من المحافظات التي تولي اهتماما كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في كافة المجالات التنموية والخدمية، وتسعى إلى الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.

تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها محافظ كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل بمختلف مشروعات المحافظة، والوقوف على احتياجات المواطنين.



جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين



جانب من لقاء المواطنين



لقاء المحافظ بالمواطنين



محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين بالرياض