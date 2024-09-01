ميناء الإسكندرية يشهد ارتفاعا بحجم البضائع المتداولة خلال يوليو بواقع 39.3%

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بشهر يوليو 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر يوليو بنسبة زيادة بلغت 222.3% إذ تم تداول 936 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 290 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023 وذلك نظرا للارتفاع غير المسبوق في كميات الصادرات بنسبة 422% تقريبا بما يعكسه ذلك من النجاح الملحوظ لسياسات الدولة نحو التحول إلى محور عالمي للتجارة واللوجستيات.

وقال بيان اليوم إنه شهدت بضائع الصب الجاف ارتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بشهر يوليو 2023 بواقع 63% تقريباً حيث تم تداول 2.7 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 1.6 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.

وجاءت البضائع المحواه في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت ارتفاعاً بواقع 10.8% خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بشهر يوليو من عام 2023 حيث تم تداول 1.9 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.7 مليون طن خلال شهر يوليو من العام السابق.

وبلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة 36.7% وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر يوليو 2024 إلى 6.1 مليون طن بنسبة زيادة 39.3 % مقارنة بشهر يوليو 2023.

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بشهر يوليو 2023 ، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 35.1% بإجمالي عدد 50 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الحاويات بنسبة 26.2% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب الجاف خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بشهر يوليو 2023 حوالي 23.5% تليها العبارات بنسبة زيادة 18.2% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 14.1% خلال شهر يوليو 2024 مقارنة بشهر يوليو 2023 حيث بلغ عدد السفن 428 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.