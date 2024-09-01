مصرع 7 أشخاص فى انقلاب حافلة سياحية بولاية مسيسبى الأمريكية

أحمد علوى

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر بجراح إثر انقلاب حافلة سياحية إلى الشرق من مدينة فيكسبرج بولاية مسيسبي الأمريكية.

وقال دوج هاسكي مسؤول الطب الشرعي بمقاطعة وارن - التي تقع بها مدينة فيكسبرج - إن الحافلة التي كان على متنها 47 شخصا أغلبهم من أمريكا اللاتينية تعرضت للحادث على طريق "إنترستيت 20" بين فيكسبرج وبوفينا حوالي الساعة 12:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكر موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكى أن الحادث وقع حوالى الساعة 12:40 صباحا على الطريق السريع 20 بالقرب من بوفينا عندما خرجت الحافلة عن الطريق وانقلبت.

وتم إعلان وفاة ستة أشخاص فى مكان الحادث، وتوفى شخص آخر لاحقا فى المستشفى، حسبما أفاد السيرجنت كيرفن ستيوارت من دورية الطرق السريعة فى ولاية ميسيسيبى.

وجرى نقل 37 شخصا آخرين إلى المستشفيات المحلية ، ولم يتم حتى الآن تحديد مدى إصاباتهم، وفقا لما ذكره ستيوارت، مشيرا إلى أنه لا يوجد مركبات أخرى فى الحادث.

وتقوم دورية الطرق السريعة فى ميسيسيبى والسلطات المختصة بالتحقيق فى سبب الحادث.