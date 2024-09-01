مشروعات قومية عملاقة تستعد لدخول الخدمة ضمن "حياة كريمة" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لدخول سلسلة من المشروعات القومية للخدمة خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد عبر تلك المشروعات عدد من قرى ونجوع الأقصر، تطور واضح وتحول كبير لتصبح مدن صغيرة متكاملة وذلك عقب قرب نهاية العمل بالمشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

وتم العمل في عدد من المشروعات القومية بمركز ومدينة إسنا لخدمة القرى والنجوع المختلفة، حيث أكدت محافظة الأقصر، على إنه خلال الفترة الماضية تم ضمن حياة كريمة، الإنتهاء من 368 مشروعاً حتى الآن، ويجرى استمرار العمل في 324 مشروعاً خلال تلك الفترة، بتكلفة إجمالية تفوق الـ9.9 مليار جنيه لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتي إسنا وأرمنت.

ويأتي في مقدمة تلك المشروعات القومية في إسنا، محطة صرف صحي قرية الشغب بمركز إسنا المقامة علي مساحة 625 متر مربع، ويبلغ عدد المستفيدين 8382 نسمة، وتتكون من 2 محول قدرة 300 ك.ف.أ، ومولد قدرة 160 ك.ف.أ، وشبكة انحدار بطول 7600 متر طولي بنسبة تنفيذ 90%؜، وخط طرد المحطة بطول 5022 متر طولي بنسبة تنفيذ بلغت 90%، والتي تأتي ضمن مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.

ويقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يشمل مشروع الصرف الصحى المتكامل خدمة 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تجهيز أيضاً مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب بإسنا، والمقام علي مساحة 600 متر مربع، ومكون من طابقين حيث يضم الدور الأرضي 4 ورش، والدور العلوي يضم ورشة واحدة ويوجد بداخلها خط انتاج ملابس "ورشة خياطة" بها 39 ماكينة خياطة ومكواة بخار، وكذلك كما تفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بإسنا، حيث تبلغ مساحته 1200 متر مربع ويضم عدد 4 ورش و3 معارض، وتبلغ مساحة الورشة من 75 متر مربع إلي 95 متر مربع، ومن المقرر أن يتم تجهيز عدد 2 ورشة بعدد 39 ماكينة خياطة، مؤكداً إنه وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مؤخراً بضرورة فتح المجمعات أمام المواطنين للاستفادة منها وبدء تشغيل الورش وتقديم الخدمة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات.

وأوضح الدكتور محمد رزق، إنه من أهم المشروعات التي يجرى التجهيز لإفتتاحها قريباً أيضاً سوق الخضراوات بقرية الدير حيث تبلغ مساحته 1200 متر مربع ويضم عدد 19 باكية و7 محلات ومبني اداري ودورات مياه عمومية، وموقف سيارات قرية الدير، والمقام علي مساحة 846 متر مربع، حيث يضم 2 غرفة أمن ومبنى ادارى ودورات مياه عمومية، ويتسع الموقف لـ20 سيارة، ومقر وحدة إطفاء قرية الدير علي مساحة 200 متر مربع، ووحدة الإطفاء مكونة من طابق أرضي عبارة عن جراج سعة 2 سيارة اطفاء، و3 مكاتب ادارية ودورات مياه، والطابق الأول علوى يضم عدد 2 غرفة إستراحة و2 إستقبال، حيث أن الجهة المنفذة لمشروعات موقف السيارات ووحدة الاطفاء وسوق الخضراوات هي الجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر.

فيما عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأحد، إجتماعاً بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وذلك لسرعة تشغيل المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء منها للتسهيل على المواطنين، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

ووجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع بالانتهاء من فرش وتجهيز وتشغيل عدد 8 مجمعات خدمية، بواقع 4 مجمعات في كل من مركزي إسنا وأرمنت، كمرحلة عاجلة وذلك خلال الشهر الجاري، لحصول المواطنين بتلك القرى على الخدمات الموجودة في المجمعات من أجل تخفيف أعباء ومشقة الانتقال والتيسير على المواطنين بتلك القرى، كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بالتنسيق بين الوحدات المحلية والحماية المدنية لتشغيل 4 نقاط إطفاء ضمن المباردة بواقع نقطتين في كل مدينة كمرحلة أولى لتقديم الخدمة للمواطنين وبما يحقق رضائهم وشعورهم بأهمية وجدوى المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة.

كما استمع المحافظ إلى جاهزية قطاعات البريد والتموين والتضامن الاجتماعي والزراعة والاتصالات والوحدات المحلية والشباب والرياضة للتشغيل الفوري للمشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة واحتياجات قطاعي الشهر العقاري والسجل المدني للتشغيل.

وأكد محافظ الأقصر، على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الكبرى التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل كافة المشروعات ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، حيث جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة إسنا الدكتور محمد رزق، ورئيس مدينة أرمنت علي عثمان، ومسئولي التضامن الاجتماعي والتموين والشهر العقاري والبريد والسجل المدني والشباب والرياضة والحماية المدنية والاتصالات ومسئولي القطاعات الخدمية المختلفة.



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