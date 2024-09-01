مشايخ وعواقل بئر العبد يثمنون جهود الدولة فى خدمة المواطنين.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعرب مشايخ وعواقل وشباب مركز ومدينة بئر العبد عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة لخدمة المواطنين، وذلك خلال لقاءات جماهيرية عقدها اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

في قرية الخربة بمركز بئر العبد، فى مقر جمعية أهلية وفى مقر مركز شباب الخربة وفى ديوان عائلة الزملوط وسط القرية بحضوراللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى رؤساء جامعتي العريش والجامعة الأهلية بشرق بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

في هذا اللقاءات، استعرض المشايخ والعواقل والشباب مجموعة من المطالب التي تخص محافظة شمال سيناء، مؤكدين دعمهم الكامل للدولة والقيادة السياسية.

وأشار الشيخ علي فريج والنائب سليمان الزملوط والشيخ عبد الحميد الأخرسي إلى أن أبناء محافظة شمال سيناء يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم السياسية، ويشيدون بالجهود المبذولة من قِبل الدولة ومؤسساتها في تنمية وتعمير سيناء.



من جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المحاور الأساسية لعمله تظل كما هي، مع التركيز على المحور الاقتصادي كعامل رئيسي لمكافحة الإرهاب والفقر.

وشدد المحافظ على أهمية مواضيع مثل المياه والكهرباء وتجميل الشوارع والمباني، مؤكدًا أن اللقاءات المفتوحة والمباشرة مع المواطنين تعد أحد أهم أسباب النجاح، خصوصًا في القرى البعيدة التي تحتاج لرعاية خاصة في وسط وغرب سيناء.



وأشار المحافظ إلى أن مواطني شمال سيناء تحملوا الكثير، وأن هناك حاجة ماسة لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأكد على أهمية دور النواب في المساعدة على حل مشاكل المواطنين، من خلال اللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز التواصل وتحقيق مطالب المواطنين.

تضمنت جولات المحافظ بقرية الخربة تفقد ملعب مركز شباب الخربة