محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنجاز طلبات التصالح بمخالفات البناء

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الرياض، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلقي طلبات المواطنين، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح توضيحي من مسؤولي وموظفي الشباك للخدمات المتكاملة بالمركز التكنولوجي، حول طبيعة العمل وكيفية استقبال طلبات المواطنين، من خلال خدمات الشباك الواحد، كما استعرض شهادات المتغيرات المكانية من تصالح ومرافق ورخص وغيرها.

والتقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي مركز الرياض خلال تفقده المركز التكنولوجي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بإيجاد الحلول الفورية لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ كفر الشيخ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:

‏https://play.google.com/store/apps/details، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:

‏https://www.lgs.gov.eg/#/home، لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.



متابعة محافظ كفر الشيخ للتصالح



محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين بالمركز التكنولوجي