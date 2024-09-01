محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات وأقسام الوحدة المحلية بالرياض.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إدارات وأقسام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، للوقوف على سير وطبيعة العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، إدارات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، من بينها إدارة البيئة، وإدارة الإيرادات، وإدارة مشروع المدينة، وإدارة المخازن، وإدارة المتابعة، وإدارة المرافق، وإدارة التنمية، وإدارة مشروعك، وإدارة الاستثمار، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التحول الرقمي، وإدارة محو الأمية، ومركز إصدار رخص المحلات، وإدارة الشئون الإدارية، وإدارة الإعلانات والإشغالات، وإدارة الحسابات، والإدارة الهندسية، وإدارة الشئون المالية، وإدارة الحوكمة، وإدارة التعاقدات، وإدارة الشئون القانونية، وإدارة المجالس، وإدارة التخطيط الاستراتيجي، وإدارة أملاك الدولة، ووحدة الجيومكانية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح توضيحي من مسؤولي الإدارات والأقسام حول طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مشددًا بسرعة إنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، كما استعرض جميع المعاملات والإنجازات بهذه الإدارات، مشدداً على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطلعاتهم واحتياجاتهم في جميع المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة تفقد محافظ كفر الشيخ لمجلس مدينة الرياض