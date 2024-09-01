محافظ شمال سيناء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية ببئر العبد.. فيديو وصور

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، زيارة تفقدية لمركز ومدينة بئر العبد، وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة منذ توليه منصبه.

استهل المحافظ جولته بزيارة منتزه بئر العبد فى وسط المدينة، وهو مشروع يمتد على مساحة 1460 مترًا مربعًا ويضم سبع وحدات من النجيل الصناعي، ويهدف إلى تقديم خدمات ترفيهية لسكان المنطقة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، حيث قاما بتفقد معهد الدراسات البيئية فى قرية الخربة. استمع المحافظ إلى شرح من رئيس الجامعة حول المعهد، بما فى ذلك الأقسام المتنوعة ومدة الدراسة فيه.

كما شملت الجولة زيارة لفصول تحفيظ القرآن الكريم فى قرية الخربة، التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية، إضافة إلى تفقد عدد من المشروعات الزراعية التى تهدف إلى دعم المجتمع المحلى فى بئر العبد.

أكد المحافظ خلال الجولة على اهتمام الدولة بتطوير وتنمية سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على عدة محاور رئيسية، أبرزها المحور الاقتصادي، كما أن هناك محاور أخرى لا تقل أهمية مثل توفير المياه والكهرباء وتجميل الشوارع والمباني، وكلها تسهم فى تحسين حياة المواطنين فى سيناء.



المشروعات التنموية فى شمال سيناء



محافظ شمال سيناء يتفقد المشروعات التنموية



محافظ شمال سيناء يتفقد عدد من المشروعات