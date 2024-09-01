محافظ بنى سويف: لا خسائر فى الأرواح بحريق مبنى خدمات المطرانية

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود وإجراءات السيطرة على حريق بالدور الأرضى بمبنى خدمات تابع لمبنى المطرانية بمدينة بنى سويف، مؤكدا أنه لا خسائر في الأرواح.

وانتقل المحافظ لموقع الحادث يرافقه مدير أمن بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك فور البلاغ عن تلقي الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لموقع الحريق.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء من الحماية المدنية ببني سويف، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده وبدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران من جديد في الكنيسة الواقعة بمنطقة حيوية.

واطمأن المحافظ على رعايا الكنيسة وكافة المتواجدين بها وعلى رأسهم نيافة الأنبا غبريال مطران المطرانية، وطمأنهم بأنه تم السيطرة على الحريق واتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية، كما اطمأن المحافظ باتخاذ التدابير اللازمة بمحيط المنطقة الواقعة بها الكنيسة.