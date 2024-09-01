مجلس الوزراء ينفى إلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الحاسب الآلي بالمرحلة الثانوية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بإلغاء مادة الحاسب الآلي .

وأوضحت أن المادة قائمة كما هي دون إلغاء حيث تم إدراجها كنشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، ليختار الطالب بين التكنولوجيا (الحاسب الآلي) أو ريادة الأعمال والمشروعات، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.