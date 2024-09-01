طلاب جامعة أسيوط يحصدون المراكز الأولى فى ملتقى برلمان الجامعات المصرية

أسيوط-هيثم البدرى

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، طلاب الجامعة لحصدهم عددٍ من المراكز الأولى، خلال مشاركتهم المتميزة في ملتقى برلمان الجامعات المصرية، بعنوان"معاً نحو التميز نبني قادة المستقبل"، والذى نظمته جامعة المنصورة، خلال الفترة من 24-29 أغسطس؛ بمشاركة وفود طلابية من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور المنشاوى، على دعم ورعاية الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية؛ لخلق جيل متميز من أصحاب المواهب الشابة، وتوفير بيئة حاضنة، ومُحفزة لهم، فضلاً عن الاهتمام، وتشجيع الطلاب على المشاركة في العمل المجتمعي، والمساهمة في بناء مستقبلهم الوطني، وتدريبهم على الممارسات السياسية لنواب البرلمان؛ لصناعة قادة في المستقبل، يمكنهم ممارسة الحقوق السياسية، ويمثلوا الشعب في البرلمان المصري.

تأتى مشاركة الجامعة؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف وتنفيذ الأستاذ أحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسىي، والسادة الأخصائيين بالإدارة.

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن مشاركة طلبة الجامعة في هذا الملتقى؛ يسهم في تعزيز الوعي البرلماني لديهم، ويمكنهم من التواصل، والتعاون الثقافي البناء مع طلبة الجامعات المصرية؛ بما يسهم في إعداد كوادر شابة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن، وتحقيق التنمية المُستدامة، وتطوير بيئة، ومجتمع الإبداع؛ بمفهومه الشامل.

وتضمن الملتقى عدة أنشطة متنوعة، أبرزها: إعداد ورقة سياسات تم عرضها خلال اليوم الختامي للملتقى، وتضمنت عدة محاور، وهي المحور الاقتصادي،و حوكمة المؤسسات الاقتصادية، والمحور الأمني: أمن المعلومات، والمحور القانوني: المحليات.

وفازت جامعة أسيوط في الملتقي؛ بعددٍ من المراكز علي مستوى الجامعات، والمعاهد المصرية، حيث حصل الطالب أحمد علاء زيدان، على المركز الأول في المحور الاقتصادي عن مشروع " معوقات تصنيع الدواء"، وفاز الطالب محمد مصطفي أحمد قاسم بالمركز الأول في المحور القانوني (المحليات) عن "نظام الكوتا في مصر"، كما فازت الطالبة أهله أحمد جعفر حسان، بالمركز الثاني في المحور الأمني "الأمن الغذائي في مصر تحديات وحلول"، وحصل الطالب عمر هشام عبدالمنعم مسعد على المركز الثالث في مجال "الحد من بطالة خريجي الجامعات المصرية"، وحصل الطالب لؤي محمد شعبان محمد على المركز الأول في المجال القانوني، وعنوان ورقة السياسات "الحوكمة في الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية"، وفاز الطالب عبدالعزيز حسن عبدالعزيز عبدالظاهر بالمركز الثالث في المحور الاقتصادي "أزمة الكهرباء على الاقتصاد، وعلاقته بالتنمية المستدامة"، وحصل الطالب محمد علاء الدين سعد، على المركز الثالث في المجال الأمنى والاقتصاد "تهديد حركة الأفروسنتريك للهوية المصرية، والأمن القومي".

