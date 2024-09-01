"طرح البحر".. شارع يحكى تاريخ بورسعيد ويجذب آلاف الزوار.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاحد، من شارع عاطف السادات "طرح البحر" السياحي بمحافظة بورسعيد، ويمتد شارع طرح البحر، بطول ساحل البحر الأبيض المتوسط، فأبناء المحافظة حفرت في أذهانهم جميعا كبار وصغار السن جولاتهم بهذا الشارع الشهير وتمشيتهم بطوله، وجلوسهم في مطاعمه وكافيهاته والصلاة في مساجده، ونزهاتهم في حدائقه.

يبدأ شارع طرح البحر ببورسعيد من ميناء الصيد في حي الشرق، امتداداً بطول ساحل البحر ومروراً بجميع أحياء المحافظة، وترجع نشأته إلى نشأة محافظة بورسعيد.

وتعد أبرز معالم شارع طرح البحر ببورسعيد وجود مسجدي السلام والشاطئ والتي تتميز بالطراز المعماري الإسلامي الجميل والمزخرفة بالأشكال والتصميمات الإسلامية القديمة، ويعد قبلة لمئات المواطنين الذين يحرصون علي أداء صلواتهم بها، كما يقام بمسجد السلام دار للمناسبات والتي شهدت الآلاف من حفلات عقد الزواج لأبناء المحافظة والتي حفرت ذكرياتها الطيبة بداخلهم .

وبجوار المسجد توجد حديقة السلام التي تم تطويرها وهدم أسوارها لتفتح أمام أهالي المحافظة وتصبح متنزها من اجمل متنزهاته.

وأمام المسجد والحديقة يوجد فندق من أقدم فنادق المحافظة والمطل علي البحر، وبجواره قري سياحية وسينما وعدد كبير من المحلات التجارية التي تبيع الملابس الجديدة بماركات عالمية، كما يوجد ايضا شارع الجراج والذي يضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات التي أصبحت وجهة أبناء المحافظة وزوارها لاسيما في الإجازات والمناسبات والاعياد بالإضافة إلى ملاهي للأطفال والممرات للمشي أثناء الليل.

كما يوجد بشارع طرح البحر حديقة المنتزه والتي تقع في منتصف الشارع وتم تطويرها ، وانشاء شارع سياحي بجوارها يسمي شارع 3 - 7 والذي تم وضع فيه الحاويات كمشروعات صغيرة للشباب تم فتحها لمختلف أنواع المشروبات والعصائر والأكلات السريعة، وبجوارها أيضا مكتبة مصر العامة من أهم المنابر الثقافية والفنية في المحافظة حيث تقام فيها العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة والندوات والمؤتمرات.

كما يوجد به أيضا استاد النادي المصري، والذي يتم إعادة انشائه الآن علي أحدث طراز، حيث كان يقام مكانه مركز شباب الاستاد واستاد النادي المصري ونادي بورسعيد الرياضي.

وشهد شارع طرح البحر تطوير على درجة عالية من الكفاءة، بما يساهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ويحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.



انتشار المساحات الخضراء بالشارع