اليوم السابع
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طالبات جامعة سوهاج يحققن 6 مراكز متقدمة في اللقاء الثقافي الشاطئي الأول

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:58 ص
طالبات جامعة سوهاج يحققن 6 مراكز متقدمة في اللقاء الثقافي الشاطئي الأول الطالبات الفائزات
سوهاج محمود مقبول

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حققت طالبات جامعة سوهاج إنجازاً كبيراً بفوزهن بـ 6 مراكز متقدمة في اللقاء الثقافي الشاطئي الأول لفتيات الجامعات والمعاهد المصرية، هذا اللقاء أقيم في معسكر بلطيم الصيفي ونظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

ومن جانبه هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، الطالبات الفائزات، معبراً عن فخره بتفوقهن وقدرتهن على التميز في مثل هذه المنافسات، ومؤكداً على أن الجامعة تزخر بالطلاب الموهوبين والمتميزين في مختلف الأنشطة.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة سوهاج تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الطالبات على المشاركة في الأنشطة القمية وتوفير الدعم اللازم لهن لتنمية مهاراتهن الإبداعية. وأوضح أن الملتقى تضمن مسابقات متنوعة شملت الإلقاء، الدوري الثقافي المعلوماتي، مسابقة صحف الحائط، حفظ القرآن الكريم كاملاً، الإنشاد الديني، والترانيم.

وصرحت انتصار أبو الدهب، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بأن الطالبة يوستينا زكي من كلية التربية حازت على المركز الرابع في مسابقة الترانيم، والطالبة آية أشرف من كلية التربية على المركز الخامس في مجال صحف الحائط، بينما نالت الطالبة إسراء إسماعيل من كلية التربية المركز الخامس في مجال الإلقاء.

كما تميزت الطالبة رحمة أحمد من كلية الحقوق في مجال الإنشاد الديني، وفازت الطالبة آية السيد من كلية التربية بمركز متميز في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة إلى ذلك، حققت الطالبتان آية السيد وإسراء إسماعيل مراكز متميزة في مسابقة المعلومات الثقافية.

 







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