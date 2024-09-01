الرئيسية أخبار عاجلة شرطة الاحتلال تحاول منع طاقم القاهرة الإخبارية من تغطية احتجاجات تل أبيب..فيديو الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:41 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء حاولت شرطة الاحتلال منع طاقم القاهرة الإخبارية من مواصلة تغطية الاحتجاجات بتل أبيب، قبل أن يستأنف عمله مرة أخرى. غزة قطاع غزة حرب غزة اخبار غزة اخبار غزة اليوم القاهرة الإخبارية إسرائيل الاحتلال اخبار قطاع غزة غزة الان مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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