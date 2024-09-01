سيارة نقل بمقطورة تتسبب فى تعطل حركة المرور بنفق كفر الزيات بسبب الحمولة

الغربية - مصطفى عادل

تسببت سيارة نقل بمقطورة، في تعطيل حركة المرور في نفق الجزيرة الواقع أسفل شريط السكة الحديد، والمؤدي لطريق الاسكندرية الزراعي، بعد اصطدام المقطورة في سقق النفق نتيجة الارتفاع الزائد.

انتقل ضباط قسم مرور كفر الزيات لمكان البلاغ، لتسيير الحركة المرورية ومحاولة سحب السيارة.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت اشارة بتعطل حركة المرور في نفق الجزيرة بمدينة كفر الزيات، انتقل ضباط قسم مرور كفر الزيات لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبور سيارة نقل بمقطورة من النفق، حدث تعطل لحركة المرور، بسبب عدم عبور السيارة للارتفاع الزائد للمقطورة.

ولجأ رجال المرور إلى تفريغ اطارات السيارة، لتسهيل عملية خروجها من النفق، دون التسبب في الحاق أي أضرار في جسم النفق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع سائق السيارة وتحرير محضر بالمخالفة لاشتراطات الحمولة والأوزان المقررة قانونا لعبور الأنفاق.