رصف الشوارع الجانبية المؤدية للمشروعات الخدمية بقرية تفهنا العزب بالغربية

الغربية - محمد طارق

المحافظ: العمل مستمر في 59 مشروع رصف بقري المرحلة الأولي والانتهاء من 7 مشروعات

واقع يتغير يوما بعد الآخر داخل قري الريف المصري، لينقل سكان تلك المناطق من حياة غير آدميه لحياة كريمة ظلوا يحلموا بها لسنوات وسنوات، حتي جاءت المبادرة الرئاسية وحققتها ونقلت سكان الريف نقله حضارية أسوة بسكان المدن، حيث تم توفير كافة الخدمات العامة فضلا عن الإنتهاء من كافة المرافق.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل مركز ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، أعمال رصف الطرق الداخلية بقرية تفهنا العزب النموذجية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة التي تتم داخل 54 قرية 88 تابعا لها، كمرحلة أولي داخل المحافظة، والتي تم أختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطي 4 مليار جنية.

وقال كامل العطار أحد الأهالي، كنا نأمل ونطالب بجزء من الخدمات العامة ولكننا الآن لم ينقصنا آي شي دون ان نطالب به، حيث يوجد داخل القرية خلايا نحل تعمل وتسابق الزمن في كافة المشروعات سواء كانت "رصف طرق، صرف صحي، توصيل خطوط مياة الشرب، كهرباء، مدارس، توصيل الغاز الطبيعي" والعديد والعديد من الخدمات، موجهاً الشكر للقائمين علي المبادرة لتوفير الحياة الكريمة للمواطن البسيط.

فيما أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه يتم حاليا العمل علي رش طبقة MC تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت الرابطة بالشارع المؤدي لوحدة طب الأسرة بقرية تفهنا العزب، حيث تم نهو أعمال طبقات الرصف بالشوارع الرئيسية بالقرية والشوارع المؤدية للمشروعات الجديدة وجاري مراجعة وتجهيز شوارع القرية للاستلام ومراجعة غرف صرف الأمطار، والتسويات للشوارع الداخلية ذات العرض أقل من 6 أمتار.

وأشار إلي أن قطاع مشروعات الطرق الداخلية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تضمن 59 مشروع، تم نهو 7 مشروعات وجاري العمل في باقي المشروعات وفي إنتظار توريد البيتومين، كما يتم تجهيز ومراجعة شوارع 3 قري مع جهات المرافق لبدء الرصف.

وأوضح محافظ الغربية، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى، وأن المبادرة تستهدف أيضا تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.



أعمال رصف الطرق.



رصف الطرق الجانبيه