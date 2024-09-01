رئيس جامعة دمياط يتفقد أعمال صيانة وترميم المدينة الجامعية للبنات

دمياط معتز الشربيني

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم، المدينة الجامعية للبنات لتفقد مراحل إنجاز أعمال الصيانة والترميم وإعادة تطوير المدينة ومتابعة أعمال التشطيب.

رافقه الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية، والدكتور محمد غصوب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة حنان الحلفاوي مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.

اطلع رئيس الجامعة على معدل الإنجاز بأعمال الصيانة وترميم بعض المنشآت بالمدينة ومرافقها ، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة بكافة المباني والمنشآت بالمدينة الجامعية، حرصاً على توفير بيئة مناسبة وآمنة ضمن استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب وتسكينهم بالعام الجامعي الجديد 2024\2025

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميم والإلتزام بالمعدل الزمني المتفق عليه قبل بداية العام الدراسي الجديد.