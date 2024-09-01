رئيس جامعة المنوفية يكلف الدكتور أحمد عطية مديرا تنفيذيا لمعهد الكبد القومى

المنوفية ـ محمد فتحى

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي والدكتور والدكتور أحمد عطية أستاذ مساعد طب الكبد والجهاز الهضمي والمدير التنفيذي الجديد لمستشفى معهد الكبد القومى.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة له على توليه منصب المدير التنفيذي للمستشفي، مؤكدا أن معهد الكبد من الصروح الطبية المتميزة التي تستقبل آلاف المرضى سنويا من مصر والوطن العربي لعلاج أمراض الكبد وإجراء الجراحات الدقيقة ذات المهارة العالية في مجال زراعة الكبد وجراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس والجهاز الهضمي، مضيفا أن المعهد يضم نحبة متميزة من أمهر أساتذة وأطباء علاج وجراحة وزراعة الكبد كما يضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية في العالم، متمنينا النجاح والتوفيق للمدير التنفيذي وجميع منسوبي المعهد، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد في المجال البحثي وتقديم الرعاية الصحية لمرضى الكبد بمصر والوطن العربي.



