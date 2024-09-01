رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أغسطس الماضى

كتبت ــ هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر أغسطس الماضي، تضمنت الاستجابة لعدد 1380 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح المستشار الطبي، أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 240 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 46 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 54 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.



وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أنه تم خلال شهر أغسطس، إصدار 40 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 236 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 100 حالة.