حياة كريمة تعلن إطلاق برنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلنت مؤسسة حياة كريمة اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024 عن إطلاق برنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب عن إطلاق برنامج "فاليو" كمرحلة أولى في صعيد مصر، حيث يشمل ثلاث محافظات هي المنيا وبني سويف والفيوم، يستهدف البرنامج 100طالب من شباب الجامعات في كل محافظة مستهدف الوصول لـ 2000 شاب حتى نهاية عام 2024.



والجدير بالذكر أنه تم إطلاق هذا البرنامج العام الماضي 2023 وتدريبهم في الأكاديمية الوطنية للتدريب وتم تخريج 5000 شاب وتم عمل حفلة تخرج في دار الأوبرا المصرية.



ويهدف إلى تطوير قدراتهم في مجالات مختلفة وتأهليهم لسوق العمل من خلال خمسة محاور رئيسية:



1. محور المهارات الشخصية:يهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية التي تساهم في بناء الثقة بالنفس والتواصل الفعال.



2. محور المهارات القيادية والإدارية:يركز على تطوير المهارات القيادية والإدارية لضمان قدرة الشباب على قيادة الفرق وإدارة المشاريع بنجاح.



3. محور مهارات الجاهزية لسوق العمل: يشمل تدريبات تهدف إلى تجهيز الشباب لسوق العمل بما يتطلبه من مهارات عملية وتقنية.

4. محور ريادة الأعمال وفرص العمل الحر:يدعم الشباب الذين لديهم طموح في إنشاء مشروعاتهم الخاصة ويوفر لهم الأدوات والمعرفة اللازمة للبدء في العمل الحر.



5. محور التوعية: التعريف بجهود الدولة في المشروعات القومية في إطار الجمهورية الجديد يهدف إلى نشـر الوعي بين الشباب حول الجهود التي تبذلها الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية.



وأكدت المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة السيدة /بثينة مصطفى، على أهمية هذا البرنامج في تمكين الشباب ودعمهم ليكونوا جزءًا فاعلاً في بناء مستقبل مصر المشرق، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصـر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مؤسسة حياة كريمة في بناء الإنسان وتحقيق هدفها الاستراتيجي في رفع وعي الشباب وبناء قدراتهم وصولاً للارتقاء بجودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية.





جدير بالذكر أنه تم إشهار مؤسسة حياة كريمة في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد ٩٠٢. وتضم المؤسسة 50 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة ٢٧ مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها 51 من المنافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية. كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في كل محافظات الجمهورية من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كافة الأنحاء.