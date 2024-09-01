حياة كريمة.. "القومى للمرأة" يستهدف 300 سيدة بأسوان للتوعية ضمن جلسات الدوار

أسوان - عبد الله صلاح

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 6 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 300 سيدة بقرى أبو الريش قبلى وبحرى.

وأشارت، إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.