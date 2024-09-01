اليوم السابع
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حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع السبع بنات فى المنشية بالإسكندرية.. صور وفيديو

الأحد، 01 سبتمبر 2024 02:18 م
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع السبع بنات فى المنشية بالإسكندرية.. صور وفيديو حملة مكبرة لرفع الاشغالات في المنشية بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة داخل منطقة المنشية بنطاق حي الجمرك، وذلك لإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة المارة والمرور نتيجة الباعة المتواجدين بالطريق العام.

وشهدت الحملة رفع الاشغالات بشارع السبع بنات وسوق راتب بمنطقة المنشية وذلك لعدم التسبب في إعاقة الحركة المرورية ولإحكام السيطرة على الشوراع الرئيسية.

وجاءت الحملة بتواجد رئيس حي الجمرك والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وشرطة المرافق والتدخل السريع وخلال الحملة، تم رفع وإزالة جميع الإشغالات بمختلف أنواعها، وإزالة الأكشاك والتند المخالفة.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في المنشية بالإسكندرية
حملة مكبرة لرفع الاشغالات في المنشية بالإسكندرية

 

اللواء حسن عطية يقود حملة مكبرة بالمنشية الإسكندرية
اللواء حسن عطية يقود حملة مكبرة بالمنشية الإسكندرية

 

حملة مكبرة لإزالة الاشغالات في الإسكندرية
حملة مكبرة لإزالة الاشغالات في الإسكندرية






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شارع السبع بنات

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