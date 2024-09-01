حملات لرفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت شركة مياه الشرب بالشرقية، 37 مخالفة و حصلت متأخرات بحملات مكثفة لرفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة وتطبيق القانون على المخالفين بقرى مركزي فاقوس وكفر صقر.

و قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية ، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرعي الشركة بمركزي فاقوس وكفر صقر للمرور والتفتيش على عدد من المشتركين بعدد من القرى وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 21 محضر تعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

و 16 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد،رصد 5 حالات لعدادات معطلة، وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد 28000م تراكمات بالعدادات.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة هاتف أرضي 125و محمول 01205502098 ، واتس آب 01205502086